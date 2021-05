Un garçon de 10 ans lance son propre projet de vente de bois

La pandémie et l’école à la maison permettent à certains enfants de mieux s’épanouir. C’est le cas de Malik, est un garçon âgé de 10 ans, qui vient d’une famille d’agriculteurs. Très manuel, il a profité de passer plus de temps à la maison pour monter son premier projet de vente de bois pour feu de camp.

C’est au début de ce printemps que Malik a eu l’idée de lancer son projet. « Maman, je vais faire du bois, je vais le fendre et je vais le vendre sur le bord du chemin comme on voit des fois ! Ça serait fun, le monde s'arrêterait », a-t-il dit à Dominique Saint-Pierre, la mère du garçon.

Il a commencé par travailler le bois à l’aide de sa chaîne saw et d’une hache. Puis, sa famille s’est cotisée pour lui offrir une fendeuse qu’il avait repérée en spécial dans un commerce.

« Dès qu’il a une pause de ses cours en ligne, il saute sur son 4 roues avec tout son équipement de sécurité et il va dans le bois remplir sa remorque », raconte fièrement sa maman. « Tous les soirs, il va voir s’il y a des sous dans sa petite boîte et il y a toujours 2-3 paquets de partis. »

Encouragé par ses parents, Malik a également construit lui-même la cabane qui se trouve sur le bord du chemin devant sa maison, située sur le 9e rang à Saint-Benoît-Labre.

Pour aider au lancement du projet, sa maman a partagé une photo du garçon et de son installation sur les réseaux sociaux. En à peine quelques jours, il y a eu plus de 1 200 partages et près de 150 commentaires pour le féliciter et partager l’information aux gens du coin.

La maison se trouve proche de plusieurs campings, ce qui joue en sa faveur. Ainsi, installée depuis seulement ce mercredi, ce sont déjà une quinzaine de lots de petits bois qui ont été vendus. Ce que le monde apprécie également c’est qu’il n’y a pas d’autres points de vente de ce genre dans les environs.

Qui plus est, un homme de Saint-Théophile, Michel Paquet, a souhaité encourager le projet du jeune garçon en lui faisant don d’une trentaine de billots de bois dont il n’avait pas l’usage à sa scierie. Un geste généreux très apprécié par Malik et sa famille.

« Mon garçon a parfois de la misère à l’école et son estime en prend un coup. Mais grâce à ce projet-là où il voit que le monde embarque, que ça marche, je me dis que ça lui apporte la dose de confiance qu’il a besoin d’avoir », a confié sa mère.

Selon elle, si Malik tient de son papa, le prochain projet n’est pas bien loin.