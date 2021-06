COVID-19: 20 cas en Chaudière-Appalaches

Alors que le bilan d'hier était le plus élevé de la semaine, celui d'aujourd'hui est le plus bas. En effet, on n'enregistre que 20 nouvelles infections à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches aujourd'hui.

Malgré tout, la tendance des nouveaux cas est stable dans la région. En effet, du 30 mai au 5 juin 2021, on enregistre une augmentation moyenne de 29 cas. La semaine précédente, du 23 au 29 mai, la moyenne était aussi de 29 nouveaux cas par jour.

À l'hôpital de Saint-Georges, les hospitalisations actives en raison de la COVID-19 diminuent encore aujourd'hui. Trois personnes guéries portent le nombre d'hospitalisations actives à trois dans le centre hospitalier. Personne n'est aux soins intensifs dans cet hôpital en raison du coronavirus.

On ne rapporte aucun nouveau décès dans la région. Le nombre total de décès est de 353.

On ne déclare aucun nouveau cas dans le dernier établissement de milieu de vie sous surveillance par la santé publique en Beauce: le CHSLD de Beauceville. Rappelons qu'on rapporte deux cas totaux dans cet établissement et un décès.

Chaudière-Appalaches a enregistré 19 072 cas depuis le début de la pandémie.

En date de vendredi, un total de 313 107 doses avaient été administrées dans la région administrative. Cela représentait une couverture vaccinale de 65,4 % de la population.

La santé publique régionale n'a pas réparti les cas par MRC aujourd'hui.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

179 nouveaux cas, pour un total de 371 767 personnes infectées;

357 867 personnes rétablies;

Aucun nouveau décès - mais un total de 11 149 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19;

274 hospitalisations, soit une diminution de 9 par rapport à la veille;

61 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille;

20 345 prélèvements réalisés le 4 juin.

Vaccination