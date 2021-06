La Colonie de l'AIS Beauce-Sartigan se refait une beauté pour l'été

L’Association pour l’intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan a procédé récemment à la rénovation du terrain de la Colonie afin d’offrir un terrain de jeux agréables aux membres qui en profiteront cet été.

« On a donné un coup de peinture, on a acheté de nouveaux jeux, on a aménagé différemment certaines choses, rien de grandiose en tant que tel. On lui a redonné un peu d’amour », a raconté Emmanuel Rodrigue, le directeur de l’établissement.

Obligé de se limiter à un minimum de services l’été passé, en raison de la pandémie, l’AIS est soulagé de pouvoir voir plus grand cette année. « En plus la réponse enfant-ado, même des très jeunes enfants, a été très importante. L’ouverture du camp apporte assurément un grand soulagement aux familles », de préciser M. Rodrigue.

Ainsi, un petit camp de deux jours est organisé cette fin de semaine, puis les activités commenceront lorsque l’école sera terminée, soit le 28 juin, et ce, jusqu’au 13 août.

« On aura des activités du lundi au vendredi durant ces sept semaines. Avec parfois des journées à 50 personnes et 25 membres du personnel, ça devrait être un gros camp cette année », de conclure le directeur.