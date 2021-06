Des élèves ont remercié le personnel soignant de l’Hôpital de Saint-Georges

Plus de 80 élèves de l’École des Deux-Rives, membres des Citoyens du monde (CDM), ont formé deux haies d’honneur à l’Hôpital de Saint-Georges ce matin, afin de reconnaître et de souligner le dévouement des professionnels et du personnel de la santé de la région de Beauce-Etchemins.

« Les Citoyens du monde sont, et c’est là le but de ce programme, très engagés au sein de leur communauté », a expliqué l’un des responsables, François Métivier. « Faute d’avoir pu cette année, comme par le passé, soutenir la cause de la santé des jeunes en organisant diverses activités de financement avec la fondation, nous avons décidé d’être présents et de signifier notre appui différemment. »

Ainsi, les élèves étaient regroupés par bulle classe afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. Accompagnés d’enseignantes et d’enseignants, ils sont arrivés tôt avant le début de leurs cours et se sont alignés près de l’établissement pour saluer le personnel soignant à leur sortie, pour le chiffre de nuit, et à leur entrée au travail, pour le chiffre de jour.

« Il est important pour nous de prendre le temps de dire « félicitations et merci ». Les derniers mois n’ont pas dû être faciles pour eux non plus. Être au poste pour soigner les gens, surtout pendant une crise sanitaire, c’est quelque chose », a indiqué Marc-Antoine Gareau, élève de première secondaire.

« Cette délicate attention nous touche vraiment et nous vous remercions, à notre tour, pour ce soutien manifeste qui nous va droit au cœur ! », a ajouté Nancy Catellier, directrice adjointe à la Direction des soins infirmiers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, touché par ce geste.

Notons que les élèves du programme des Citoyens du monde de l’École des Deux-Rives et de la Polyvalente de Saint-Georges ont participé à l’achat d’équipements médicaux pour les jeunes à hauteur de 86 000 $, et ce, par le biais de leurs activités depuis 2010.