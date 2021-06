Le Groupe Espérance et Cancer lance son livre de recettes « Coups de food »

Le Groupe Espérance et Cancer a procédé ce matin, en conférence de presse, au lancement de son livre de recettes Coups de Food, un livre qui fait du bien, pour souligner son 30e anniversaire.

Ce projet a été réalisé par huit femmes membres ou bénévoles de l’organisme, qui résident dans l’une des trois MRC couvertes par l’organisme. Ensemble, elles ont créé ce livre qui regroupe plus de 250 recettes réparties en sept sections.

On y retrouve ainsi des recettes de salades pour l’été, de poulet, de poisson pour le barbecue, des recettes végétariennes à essayer et à adopter, de quoi savourer l’érable toute l’année, des idées de déjeuners en camping ainsi que de quoi faire de bonnes collations pour les pique-niques et les randonnées.

C’est la deuxième fois que le Groupe Espérance et Cancer présente un livre de recettes, le premier était sorti en 1995.

« Un beau projet rassembleur et en somme toute une très belle excuse pour explorer notre côté culinaire. Il a été le prétexte parfait pour partager et nous faire patienter. Maintenant on peut finalement se réunir en famille ou avec des amis autour d’un bon repas, de bons petits plats », a exprimé Lyse Perron, directrice générale de l’organisme et participante du projet.

Ce livre de recettes est une activité de financement de l’organisme afin d’offrir davantage de services directs à la population de la Beauce et des Etchemins qui est touchée par le cancer.

« Je suis fière d’avoir participé , c’était une très belle expérience et nous espérons que ça vous plaira », a indiqué Monique Carier, une participante.

Ce sont donc 500 copies qui sont disponibles dès aujourd’hui, au coût de 20 $ chacune, dans les commerces suivants :

IGA Extra sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges

IGA Rodrigue et Filles sur le boulevard Dionne à Saint-Georges

IGA Familles Rodrigue et Groleau dans la 150e Rue à Saint-Georges

Métro Laval Veilleux sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges

Épicerie Métro sur la route 277 à Lac Etchemin

Marché d’Alimentation IGA sur la route 204 à Sainte-Justine

IGA Beauceville sur le boulevard Renault

IGA Saint-Joseph dans l’avenue du Palais

Elles sont également en vente directement au bureau de l’organisme et via la boutique en ligne.