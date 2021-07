Le Crépuscule tiendra son 20e tournoi de golf

Le président du conseil d'administration du Crépuscule, Gaston Lévesque, vient d'annoncer que le tournoi de golf annuel de l'organisme aura lieu au Club de golf Sainte-Marie le jeudi 16 septembre prochain.

Cette 20e édition sera coprésidée par David Poulin, vice-président des entreprises familiales de Sainte-Marie Groupe Camada et Kalia, et sa conjointe, Sophie Paradis.

« Sophie et moi avons choisi d’être parmi ceux qui aiment faire une différence là où ça compte, dans nos précieuses communautés. Nous ne pouvons pas changer les cartes qui nous ont été distribuées; seulement la façon dont on joue la main. Au plaisir de se voir le 16 septembre prochain », ont déclaré les coprésidents d'honneur par voie de communiqué de presse.

Cette activité de financement permettra de soutenir les actions du groupe afin de promouvoir, encourager et soutenir les projets en lien avec les soins et les services de santé dispensés pour la population de La Nouvelle-Beauce.

Le formulaire d'inscription ainsi que l'offre de visibilité sont disponibles sur le site Web.

Campagne de rayonnement

Par ailleurs, Le Crépuscule poursuit sa grande campagne de rayonnement afin de faire connaître les réalisations de cette fondation créée en septembre 1992.

Depuis mai, diverses publicités font état de certaines des plus grandes implications de l'organisme dans le milieu, alors qu'un grand nombre de personnes ont pu profiter des dons en bénéficiant de diverses installations ou en recevant certains soins. Parmi ces bénéficiaires, les porte-paroles de cette campagne ont accepté de devenir mannequins pour l’occasion.

On peut suivre les activités de la fondation Le Crépuscule sur la page Facebook de cette corporation à but non lucratif.

PHOTO — De gauche à droite, Gaston Lévesque, président du Crépuscule, David Poulin et Sophie Paradis, coprésidents d’honneur du tournoi de golf 2021 et Hébert Vachon, responsable du tournoi de golf.