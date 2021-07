Ce n'est pas aussi facile que beaucoup de gens le pensent que de devenir un couvreur professionnel. Les couvreurs exécutent différentes tâches, principalement sur les toitures en pente et sur les toits plats, que ce soit le remplacement complet d’une toiture, la réparation des bardeaux cassés, la mesure, la coupe, la pose de solins et le scellement des joints. Ces tâches nécessitent d’avoir suivi une formation et d'avoir les compétences pour bien les exécuter. Voyons plus en détail quelles sont les différentes tâches du couvreur.

Quelles sont les différentes tâches du couvreur ?

Les couvreurs sont également des gens de métier spécialisés dans la construction et l'entretien des toitures. Ils installent, réparent et remplacent généralement les toits des maisons ou des bâtiments commerciaux et industriels, en utilisant différents matériaux tels que le bois, le métal et le bitume.

Certains couvreurs peuvent se spécialiser dans la pose de bardeaux, d’autres dans la construction de toits plats et dans l’installation des membranes pour les recouvrir, et d’autres se concentrent sur les toitures métalliques.

Voici des exemples des tâches d’un couvreur professionnel :

Travaux sur les toitures plates à membrane

Préparation des toits et le transport de matériaux lourds

Réparer la structure de toit endommagée et remplacer le matériau de toiture

Réparer les fuites et installer le revêtement

Soulever les matériaux de toiture sur le toit à l'aide de poulies ou d'une échelle.

Installer des solins

Et bien d’autres

Comment devient-on couvreur au Québec ?

Afin de pouvoir travailler légalement en tant que couvreur, il est obligatoire de suivre une formation en pose de revêtements de toiture, qui mène à un Diplôme d’études professionnelles. Cette formation de plus de 600 heures à temps plein est offerte dans quelques centres de formation professionnelle.

Un couvreur professionnel doit aussi obtenir sa carte de compétence, et les couvreurs sont encouragés à devenir membres de l’Association des maîtres couvreurs du Québec.

Comment choisir son couvreur ?

Si vous devez faire remplacer ou réparer votre toiture, vous devrez embaucher un couvreur professionnel qui répondra à vos besoins. Pour ce faire, vous devrez faire un peu de recherche et demander des recommandations à vos proches ou à vos voisins. Vous pouvez également faire une recherche facile sur internet, et lire les avis de clients que vous retrouverez sur certains sites, dont le moteur de recherche Google.

Contactez au moins deux ou trois entreprises de toiture et demandez qu’elles vous fournissent une soumission écrite et détaillée. Cela vous permettra de mieux comparer les prix et les services offerts.

Un couvreur professionnel doit obligatoirement avoir une licence de la Régie du bâtiment du Québec, et le propriétaire de l’entreprise doit être enregistré en tant qu’employeur à la CNESST. De plus, l’entreprise en toiture doit avoir une assurance responsabilité civile. Une bonne entreprise en toiture offre une garantie sur les matériaux et la main-d’œuvre. Demandez également quelle garantie est offerte par le couvreur avant de faire votre choix.