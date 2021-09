Un déjeuner-conférence pour les aînés sur la manière de vivre sa religion

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches présentera son prochain déjeuner-conférence le mardi 21 septembre, à compter de 8h, au restaurant Le Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, à Saint-Georges.

La conférence sera présentée par l’Abbé Laval Bolduc sur le thème suivant : Comment pouvons-nous changer notre façon de faire notre religion? Et comment pouvons-nous s’adapter à ce changement, quoi en penser et où puiser notre motivation pour continuer?

« Avec les difficultés que nous vivons avec la pandémie qui n’en finit plus de finir et après tous ces mois d’isolement social, je crois que cette rencontre nous fera la plus grand bien », de dire Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

Ainsi, le déjeuner sera servi à compter de 8 h le matin et la conférence aura lieu entre 9 h et 10 h 30. Veuillez noter que chaque participant assume les frais de son déjeuner.

Qui plus est, toutes les règles sanitaires seront suivies à la lettre y compris le passeport vaccinal.

Pour plus de renseignements, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.