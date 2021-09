Un nouvel échographe pour l'urgence de l'hôpital de Saint-Georges

L’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges acquiert un nouvel échographe grâce à la Fondation Santé Beauce-Etchemin et son programme « Avec vous, pour vous ».

Cet échographe « fast écho » a été livré dans le secteur névralgique où enfants, femmes et hommes de tous âges sont traités pour diverses maladies ou pathologies, accidents ou traumatismes.

« Avec 38 500 visites à l’urgence par année, cet équipement médical nous est indispensable. Nous l’utilisons de plus en plus. Il nous permet d’identifier les problématiques urgentes qui mettent votre vie en danger. En les identifiant plus vite, nous les traiterons plus rapidement, ce qui nous permettra ultimement de sauver des vies », a précisé le Dr Vincent Marchand Drolet, médecin à l’urgence.

Vos dons ont un impact

« Tout le monde en bénéficie. Serez-vous le prochain à donner ? »

Il est possible de donner en ligne au www.fondationsantebe.com, en cliquant dans la section « Faire un don ». Vous pouvez également vous présenter au bureau de la fondation situé à l’Hôpital de Saint-Georges ou alors acheminer votre chèque par la poste au 1515, 17 e rue, Ville de Saint-Georges, G5Y 4T8.