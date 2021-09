Un nouveau téléviseur pour le CHSLD de Saint-Isidore

Karolle Grondin, en collaboration avec la Fondation Le Crépuscule, vient d’offrir au CHSLD de Saint-Isidore un téléviseur de 65 pouces, qui a été installé au salon de l’établissement.

Karolle Grondin est la fille d’Aline Blanchet-Grondin qui est résidente depuis plusieurs années au CHSLD de Saint-Isidore. Ce don est une manière pour Mme Grondin de remercier l’établissement pour les bons soins qu’a reçus sa mère. De plus, cette acquisition contribue à bonifier l’offre en loisirs offerte aux résidents. La Fondation Le Crépuscule est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir, d’encourager et de soutenir financièrement les projets liés aux soins et aux services de santé dispensés à la population du territoire de la Nouvelle-Beauce.

Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite, Gaston Lévesque, président de la Fondation Le Crépuscule, la donatrice, Karolle Grondin ainsi que Dominique Dubé, gestionnaire du CHSLD de Saint-Isidore.