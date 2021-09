Edith Nadeau remporte 50 000 $ à la Roue de Fortune chez vous

Edith Nadeau, une résidente de Saint-Éphrem, a remporté 50 000 $ grâce à l’émission de la Roue de Fortune chez vous, présentée le 8 septembre.

Amoureuse de la nature, cette jeune grand-mère de 47 ans rêvait de remporter une somme suffisamment importante pour pouvoir construire une mini maison dans un endroit calme.

« Je l’installerais près d’une petite rivière et j’irais relaxer et faire le plein d'énergie. J’aimerais aller là avec mes enfants et mes petits enfants pour se créer de beaux souvenirs. Ça fait quelques années que je désire avoir ça », a-t-elle confié à l’animatrice Anick Dumontet lors de l’émission.

Ainsi, après avoir fait tourner la roue en compagnie de son amoureux rencontré en temps de pandémie, elle a remporté 50 000 $.