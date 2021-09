La Maison Catherine-de-Longpré lance sa loterie annuelle

La Maison Catherine-de-Longpré lance sa 30e loterie annuelle visant à amasser la somme de 425 000 $ qui permettra de continuer à favoriser le bien-être des résidents de cette maison de soins palliatifs, située en arrière de l'hôpital à Saint-Georges.

Ainsi, l'objectif est de vendre 18 000 billets au coût de 20 $ chacun. À gagner il y a 10 prix de 500 $, 30 prix de 1 000 $, quatre prix de 5 000 $ et un prix de 10 000 $.

Les billets sont disponibles dans les Caisses Desjardins du territoire, auprès des bénévoles, en ligne sur le site web et directement à la Maison en appelant 418-227-2150.

Le tirage des 45 lots aura lieu le 3 décembre prochain.

Vallier Chabot, président d’honneur

Vallier Chabot est le président de l’entreprise des Équipements d’érablière CDL inc, située à Saint-Lazare-de-Bellechasse, et également le président d’honneur de la Campagne 2021.

Questionné sur la raison de son engagement pour cette cause et son titre de président d’honneur, ce dernier a expliqué que son beau-père avait terminé ses jours dans une maison de soin, ce qui lui avait fait découvrir quelque chose qu’il ne connaissait pas.

« On rêve toujours de pouvoir mourir à la maison et j’ai découvert que les maisons de soins le permettent. C’est donc pour cela que j’ai accepté. Je pense qu’on est choyé en Beauce d’avoir une maison de cette qualité alors si on veut la garder en bonne santé, il faut s’impliquer et en prendre soin. »

Ainsi, il s’est adressé directement à tous les citoyens de la région en appelant à leur contribution. « Comme tôt ou tard on est tous touché par la perte d’un proche, je sollicite aujourd’hui votre contribution pour atteindre l’objectif de financement de cette année qui servira à couvrir une partie des frais d’opération de la Maison. Soyez assuré que chaque don fait une grande différence pour la Maison. »

La Maison Catherine-de-Longpré en quelques chiffres

Léon Drouin, responsable de la loterie de cette année et président du conseil d’administration de la Maison Catherine-de-Longpré, a présenté cet établissement en quelques chiffres lors de la conférence de presse tenue ce matin.

Depuis sa fondation il y a 32 ans, 3 800 personnes ont bénéficié des services de cette Maison.

La durée moyenne de séjour au cours de la dernière année est de 15,6 jours, soit deux à trois jours de plus que la moyenne habituelle.

Il y a plus de 300 bénévoles dans l’organisme, dont une cinquantaine qui œuvrent directement dans la maison, un chiffre qui a largement diminué en raison de la pandémie.

Le taux de satisfaction est de 96 % cette année, une diminution de 2 % par rapport à l’an dernier, probablement lié aux contraintes de la pandémie.

Enfin, il faut savoir que le budget d'opération annuel pour l'exercice 2021-2022 est de 1 499 500 $, dont 637 500 $ proviennent du ministère de la Santé, 378 000 $ de la Fondation et 425 000 $ qui, si tout va bien, seront obtenus grâce à la loterie.

PHOTO : Guy Fluet, administrateur, Jacinthe Gagné, membre du comité de loterie, Marie-Josée Gamache, directrice générale de la Maison, Bernard Poulin, membre du comité de loterie, Vallier Chabot, Manon Leblond, conjointe de Mr Chabot, Gaëtane Veilleux, membre du comité de loterie et Léon Drouin.