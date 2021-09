Dyane Plante nommée coordonnatrice pour l'organisme « Ouvre ton coeur à l'espoir »

Dyane Plante devient la nouvelle coordonnatrice d'Ouvre ton cœur à l'espoir, un organisme en Beauce-Etchemin qui vient en aide aux enfants âgés de 0 à 18 ans atteints de cancer ou toutes autres maladies menaçant leur vie.

Cette nouvelle membre de l'équipe détient non seulement une longue feuille de route en termes de formation et d'expérience dans le secteur de l'enfance, mais également en gestion d'une organisation dans le domaine de la santé et des services sociaux.

« La maladie de notre enfant est l'une des pires épreuves à vivre en tant que parent. Étant moi-même maman de deux enfants, accueillir et soutenir les familles qui font face à ce défi éprouvant sera une très grande source de motivation pour mettre à profit mon expérience en relation d'aide et en développement des organisations », a précisé Dyane Plante.

Elle prend donc place suite au départ à la retraite de Gemma Rodrigue, qui quitte après 11 années au sein de l'organisme. Le conseil d'administration a souligné ses loyaux services, son dévouement et son grand professionnalisme au service des familles.