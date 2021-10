Journée mondiale contre le cancer du sein: témoignage d'une optimiste

Voir la galerie de photos

Aujourd'hui, en date du 19 octobre, c'est la Journée mondiale contre le cancer du sein. Pour l'occasion, EnBeauce.com s'est entretenue avec Monique Carrier qui a elle-même été diagnostiquée de cette pathologie en 2018.

Âgée de 65 ans, Monique a toujours été une femme très active et curieuse. Malgré la maladie, elle a continué de s'occuper en faisant de la couture, du bénévolat ou encore en s'impliquant dans diverses activités, notamment au sein du Groupe espérance et cancer à Saint-Georges. Cela, en respectant les besoins de son corps.

« Je faisais ce qui me tentait, mais ça a bien été. Il y a des hauts et des bas comme dans toute épreuve ! », a-t-elle confié.

C'est grâce à son suivi aux deux ans qu'elle a pu être diagnostiquée et prise en charge rapidement. Elle a plutôt bien accueilli la nouvelle et a pris les étapes une à une. À ce jour, tous ses examens sont bons. Monique est en route vers la rémission.

Écoutez son témoignage dans la vidéo de cet article.

Le cancer du sein en quelques chiffres

Il faut savoir que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes au Canada et la deuxième cause de décès par cancer des Canadiennes. D'après les estimations de la Fondation cancer du sein du Québec, chaque année, 6 000 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein dans la province et 1 350 en décéderont.

Ce sont les femmes âgées de 50 à 69 ans qui présentent le taux le plus élevé de cancer du sein. Cependant, 18 % des cancers diagnostiqués chez les femmes plus jeunes, de 20 à 49 ans, sont des cancers du sein et constituent la première cause de décès par cancer dans ce groupe d’âge.

Notons également qu'au Canada, on estime que 210 hommes recevront un diagnostic de cancer du sein par an et que 60 en mourront.

L'importance du dépistage

Le gouvernement du Québec a créé le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) qui invite les femmes âgées de 50 à 69 ans à passer une mammographie de dépistage du cancer du sein tous les 2 ans. En effet, la mammographie est le seul examen de dépistage qui permet de réduire le nombre de décès attribuables à cette tumeur.

Un dépistage précoce améliore les chances de survie et l’accessibilité à des traitements plus efficaces. Ce n'est parce que vous ne ressentez pas de symptômes que vous n'êtes pas touchés. Le suivi est important.

En tout temps, si vous notez que vos seins présentent un des changements suivants, contactez sans tarder un médecin ou une IPS :