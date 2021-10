Mission réussie pour La nuit des sans-abri qui était organisée par la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan (MDJ-BS) et l'organisme Au Bercail le soir du vendredi 15 octobre, sous le thème « L’itinérance, voir derrière les apparences ! ».

« Ça s'est vraiment bien passé ! J’ai même été surprise ! », a confié Émilie Vachon, agente de liaison Au Bercail, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Bien que l’événement était organisé essentiellement en virtuel, 35 personnes se sont présentées sur place. L’organisme distribuait du café et du bouillon de poulet ainsi que des desserts préparés par les jeunes de la MDJ-BS. « On voulait offrir une chance à nos utilisateurs qui n’ont pas nécessairement accès à internet, de pouvoir participer et voir la soirée. »

Rappelons que pour cette soirée, le duo Luc et MarieJo de la NSA St-Georges animait un spectacle diffusé en direct sur Facebook. La vidéo a été vue plus de mille fois, ce qui a permis à La nuit des sans-abri de toucher un large public.

Les organisateurs ont également reçu une quinzaine de photos de citoyens aux côtés des différentes silhouettes de sensibilisation installées dans la ville.

En quelques chiffres, cet événement c'était:

- 35 personnes sur place,

- une quinzaine de photos reçues avec les silhouettes,

- plus de 150 partages sur Facebook,

- plus de 1 000 vues du live sur Facebook.

Pour l’édition 2022, Émilie Vachon et ses collègues espèrent pouvoir recevoir du monde sur place, autant la population que leurs utilisateurs de services qui sont sur place. « Quand les gens viennent, ils se sensibilisent directement sur place, car ils sont mélangés. »

« Je pense qu’on a vraiment réussi notre mission qui était de toucher le plus de gens possible. On voulait que la population entende parler de la réalité de l’itinérance ici en région, elle est un peu différente. Souvent on ne les voit pas, mais il y en a. »