Opération Nez rouge est « De retour pour vos retours ! »

Après une année d'absence, Opération Nez rouge reprendra son service en Beauce-Etchemins le vendredi 26 novembre dès 21 h pour sa 36e campagne, « De retour pour vos retours ».

Cette année les trois députés de la région assurent la coprésidence d'honneur de l'opération. Ainsi, Stéphanie Lachance, député de Bellechasse, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et Luc Provençal, député de Beauce-Nord, ont décidé d'unir leurs forces et de s'impliquer activement. En effet, tous trois ont indiqué qu'ils participeraient, au moins un soir, en tant que bénévole pour vous raccompagner chez vous en toute sécurité.

« Je pense que c'est un cadeau qu'on fait à notre population de pouvoir avoir cette organisation-là sur notre territoire parce qu’on vient rendre service à nos gens », a précisé Luc Provençal.

« C'est le retour des partys, c'est le fun. On s'attend à la multiplication avec peut être plus d'alcool, fêter de plus en plus tard, mais il faut continuer de sensibiliser. Particulièrement les plus jeunes qui ont un sentiment d'invincibilité et qui pensent que ça n'arrive aux autres. Ça n'arrive pas juste aux autres alors appelez l'Opération Nez rouge ça prend pas beaucoup de temps et ça fait toute la différence », d'ajouter le député Samuel Poulin.

Les soirs effectifs sont les :

- vendredi 26 et samedi 27 novembre,

- vendredi 3 et samedi 4 décembre,

- jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 décembre,

- jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 décembre,

- jeudi 30 décembre et vendredi 31 décembre.

Supporter les activités parascolaires

Il faut savoir également que l'ensemble des pourboires amassés au long des 14 soirées d'opérations sera remis à des organisations de la région qui supportent la jeunesse et le sport, dont la Fondation des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges et le corps des cadets 2765 de Lac-Etchemin.

Qui plus est, trois établissements du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont acceptés d'accueillir les centrales pour les bénévoles soit :

- la polyvalente de Saint-Georges pour le secteur Chaudière,

- l'école Maribel de Sainte-Marie pour le secteur Beauce-Nord,

- et l'école Notre-Dame de Lac-Etchemin pour le secteur des Etchemins.

D'ailleurs au cours du mois de novembre, plusieurs établissements du CSSBE recevront la tournée « Party sans déraper » d'Opération Nez rouge visant à sensibiliser les jeunes sur les dangers de la conduite avec les capacités affaiblies et sur les bienfaits de la consommation responsable.

La sécurité avant tout

Depuis toujours, la prévention, la sécurité et la prudence sont au cœur de la mission de Opération Nez rouge et des valeurs qui l’animent, que ce soit sur les routes, en centrale ou à travers ses diverses actions.

C’est pour cette raison que Opération Nez rouge suivra de près l’évolution de la pandémie et appliquera les mesures sanitaires en vigueur pendant la campagne.

Parmi celles-ci, notons l’ajout d’une nouvelle mesure, soit que les bénévoles vont devoir présenter un passeport vaccinal valide. Le masque de procédure sera fourni et obligatoire en centrale et dans les véhicules, autant pour les bénévoles que pour les clients et clientes. Les mesures incluent entre autres la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et des surfaces, l’aération dans les véhicules, de même que la prise des symptômes et la tenue d’un registre.

Ces mesures contribueront à la sécurité des bénévoles et des personnes raccompagnées et permettront à Opération Nez rouge de continuer à prioriser la prévention et la prudence, tout en conservant la nature conviviale et rassembleuse de cette tradition.

Devenir bénévole

Steeve Labbé, coordonnateur Opération Nez rouge Beauce-Etchemins, appelle les citoyens à se présenter comme bénévole pour participer à l'opération. Les demandes sont de plus en plus importantes chaque année et c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir de nombreux bénévoles prêts à rendre service à la communauté.

Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site internet operationeznrouge.com et de remplir un simple formulaire. Il est demandé de le faire au moins trois jours avant la date de votre participation ou de vous rendre directement à la centrale de votre secteur à partir de 20h les soirs de service.

Tous ceux qui s'inscriront avant le 26 novembre courent la chance de remporter un frigo Atypique comprenant près d'une quarantaine de canettes Atypique aux saveurs variées et sans alcool. Aussi, Tim Hortons offre un café à chaque bénévole sur la route. Pour finir, un voyage d'une valeur de 1 1225 $ sera tiré parmi les bénévoles pour un séjour de trois nuits dans l'une des trois villégiatures Fairmont du Québec.

Pour profiter des services, voici les numéros de téléphone à composer:

- secteur Chaudière : 418-227-0808

- secteur Beauce-Nord : 418387-6444

- secteur Etchemins : 418-625-3000