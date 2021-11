COVID-19 : 68 nouveaux cas au cours de la fin de semaine en Beauce

Le bilan de la Santé publique régionale publié aujourd'hui fait état de 180 nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués en fin de semaine sur le territoire de Chaudière-Appalaches, dont 68 en Beauce.

Ainsi, on compte 20 cas supplémentaires dans la MRC de la Nouvelle-Beauce (2 371), 30 en Beauce-Sartigan (5 274), et 18 en Robert-Cliche (2 022).

Le nombre de cas actifs pour la région administrative est désormais de 487, en hausse de 23.

Les hospitalisations sont à 11 (+1) avec une personne aux soins intensifs (0).

En ce qui concerne la vaccination, 73 % des résidents de la Nouvelle-Beauce ont reçu une dose de vaccin et 72 % en ont eu deux. Dans les MRC de Robert-Cliche, de Beauce-Sartigan et des Etchemins, 72 % des habitants ont une dose de vaccin contre la COVID-19 tandis que 70 % en ont deux. Ce sont les taux les plus bas de Chaudière-Appalaches.

Notons que le bilan du jour indique également trois nouveaux décès, pour un total de 382 décès en Chaudière-Appalaches. Deux personnes résidaient dans des RPA de Lévis et une autre dans la MRC des Appalaches.

Vaccination sans rendez-vous

Plusieurs dates sont disponibles cette semaine pour les personnes souhaitant obtenir leur 1re ou 2e dose, ainsi que la 3e dose pour les personnes immunosupprimées ou dialysées (quatre semaines d’intervalle à respecter entre les doses), de vaccin contre la COVID-19.

Ainsi, l'ancien local de BMR à Saint-Georges, situé au 9 050 boulevard Lacroix, accueille la population les 10, 11 et 12 novembre. Du côté de Sainte-Marie, la vaccination se fait au 640 de la route Cameron les 10 et 11 novembre.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de :

- 531 nouveaux cas, pour un total de 430 395 personnes infectées;

- Quatre (4) nouveaux décès, pour un total de 11 522 décès;

- 225 hospitalisations, soit une diminution de deux (2) par rapport à la veille avec 12 nouvelles entrées et 14 nouvelles sorties;

- 48 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de deux (2) par rapport à la veille avec une (1) nouvelle entrée et trois (3) nouvelles sorties;

- 22 006 prélèvements réalisés le 6 novembre.

Pour ce qui est de la vaccination, 4 864 doses administrées s'ajoutent, soit 4 195 dans les dernières 24 heures et 669 avant le 7 novembre, pour un total de 13 329 219 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 221 934 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 551 153 doses reçues par les Québécois.