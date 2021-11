Les Incroyables Ados récompensés par la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan

Quelque 38 jeunes ont récompensé par la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan au cours de la fin de semaine passée, en raison de leur implication au projet des Incroyables Ados.

Il faut savoir qu'Incroyables Ados est un projet qui a débuté en septembre 2019 et qui avait pour but de mettre sur pied une escouade de jeunes qui feraient de bonnes actions au sein des communautés de Saint-Georges et de Saint-Martin. Les participants ont décidé ensemble des actions à réaliser et étaient en charge de la réalisation de chacune d'elles. Il y a même eu des rencontres pour planifier les implications et échanger sur des thématiques qui préoccupent les jeunes.

Un second volet s’est réalisé en partenariat avec la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley où des activités de réseautage ont eu lieu entre les jeunes entrepreneurs.

L'ensemble du projet des Incroyables Ados s’est donc conclu par un Gala de reconnaissance afin de valoriser les jeunes qui se sont impliqués.

« Félicitations aux Jeunes! Un grand Merci pour ceux-ci! Mes filles sont revenues ravies de cette activité de reconnaissance!! En plus: Belle organisation, belles décos, bar à desserts savoureux au goût et pour les yeux ... Encore Merci! », a souligné la maman de deux adolescentes participantes.

Au total, 61 jeunes ont pris part au projet des Incroyables Ados. Ensemble, ils ont réalisé 24 bonnes actions différentes au cours des deux dernières années. Ils ont par exemple pris part à la nuit des sans abris, fait des paniers de Noël chez Moisson Beauce, réalisé et livré des cartes de Noël et des chocolats pour plusieurs ainés ou encore promené des chiens de la SPA.

Parmi eux, deux adolescents se sont particulièrement démarqués par leur implication et leur engagement, soient Nathan Carroll, qui a réalisé huit bonnes actions ainsi que Séléna Chevanel qui de son côté a participé à six implications différentes.

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan

Depuis plus de 30 ans maintenant, la communauté bénéficie des services d’une Maison des Jeunes qui œuvre auprès des adolescents. Les jeunes qui fréquentent cet organisme, le font de façon volontaire, dans l’attente d’une saine relation avec des adultes significatifs de leur milieu.

« Notre tâche consiste à faire en sorte que les jeunes enrichissent leurs temps libres, à stimuler leur désir de grandir et de se prendre en main, à contribuer à ce qu’ils deviennent des citoyens actifs, critiques et responsables », a précisé Julie Barrette, directrice de l'établissement.

Une Maison des Jeunes, c’est un lieu de rencontre animé pour les 12 à 17 ans où les jeunes ont la possibilité de s’impliquer dans différents projets, comme les Incroyables Ados.

« En terminant, nous tenons à remercier tous les adolescents et adolescentes ayant pris part à ce merveilleux projet, ils y ont mis de nombreuses heures, mais surtout beaucoup de coeur pour redonner à leur communauté et faire une différence! Nous avons le souhait de poursuivre en quelque sorte ce projet, en réalisant de bonnes actions à travers nos activités prévues en Maison de Jeunes, la plupart des jeunes s'étant impliqué ont le souhait de revenir donner de leur temps et c'est tout à leur honneur », de conclure Julie Barrette.