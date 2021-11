COVID-19: 64 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Le bilan de la Santé publique régionale publié aujourd'hui fait état de 64 nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués sur le territoire de Chaudière-Appalaches, dont 17 en Beauce.

Ainsi, on recense 3 cas supplémentaires dans la MRC de La Nouvelle-Beauce, 17 en Robert-Cliche et 2 également en Beauce-Sartigan.

Le nombre de cas actifs pour la région administrative atteint 511, en hausse de onze.

Les hospitalisations sont à huit (0) avec une personne aux soins intensifs (0).

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de :

- 716 nouveaux cas, pour un total de 432 991 personnes infectées;

- Deux (2) nouveaux décès, pour un total de 11 535 décès;

- 205 hospitalisations, soit une diminution de dix (10) par rapport à la veille avec 11 nouvelles entrées et 21 nouvelles sorties;

- 40 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de deux (3) par rapport à la veille avec quatre (4) nouvelles entrées et six (6) nouvelles sorties;

- 30 139 prélèvements réalisés le 10 novembre.

Pour ce qui est de la vaccination, 14 294 doses administrées s'ajoutent, soit 13 443 dans les dernières 24 heures et 851 avant le 11 novembre, pour un total de 13 379 659 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 224 107 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 603 766 doses reçues par les Québécois.