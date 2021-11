Prix Hommage Aînés attribué à Rosaire Roy

Le récipiendaire 2021 du Prix Hommage Aînés est un natif de Saint-Prosper, Rosaire Roy, celui qui a présidé la FADOQ, régions de Québec et Chaudière-Appalaches, pendant près de 12 ans.

« Pendant [sa] présidence, la FADOQ région de Québec et Chaudière-Appalaches est devenu un acteur dans toutes les facettes de la communauté. Les aînés ont maintenant un droit de parole dans l’économique, la politique et les causes sociales de leur milieu de vie. Merci beaucoup, M. Roy, vous méritez grandement ce prix », de dire dans un communiqué de presse celui qui l'a remplacé, Guy Bonneau.

Rappelons que les Prix Hommage Aînés ont pour but de souligner la contribution exceptionnelle d’une personne aînée Les récipiendaires se sont démarqués par leur apport à la collectivité, qui a favorisé le mieux-être des aînés et leur participation à la vie de la communauté dont ils font partie.

Notons que la FADOQ Québec/Chaudière-Appalaches regroupe près de 94 000 membres dans 168 clubs.