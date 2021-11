L'Opération Nez rouge reprend vendredi et elle recrute toujours

L’Opération Nez rouge reprend du service vendredi soir à compter de 21 h en Beauce-Etchemins, et ce pour une 36e édition.

« Un merci tout particulier aux bénévoles déjà inscrits et disposés à rendre service. Mais, il ne faut rien prendre pour acquis, car plus de 600 personnes seront nécessaires afin d’assurer le service », de préciser Steeve Labbé, coordonnateur de l'opération.

En effet, l'organisation a toujours besoin de bénévoles. Cependant, la première fin de semaine est passablement occupée et les bénévoles se font parfois tirer les oreilles. C'est pourquoi toute l'équipe fait appel aux citoyens pour avoir le plus d'équipes possible pour le lancement de cette saison.

L'Opération Nez rouge s'attend à être très sollicitée cette année puisque les gens n'ont pas vraiment pu faire de grosses fêtes depuis longtemps.

Besoin important de bénévoles aussi à l'accueil

L’Organisation est à la recherche active de bénévoles à l’accueil/inscription pour la centrale du Secteur Chaudière située à la polyvalente de Saint-Georges. Les horaires sont de 19 h 30 à 23 h 15.

Cette fonction est névralgique, car elle est la première étape de la formation des équipes.

Il suffit d'avoir au moins 18 ans et posséder un passeport vaccinal.

Inscription

Il est possible de s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com et ce dans les meilleurs délais afin de favoriser votre accréditation. C'est également possible de joindre l'organisation à : [email protected] ou auprès des trois centrales locales à compter de 20h les soirs de service.

Les soirs effectifs sont les :

- vendredi 26 et samedi 27 novembre,

- vendredi 3 et samedi 4 décembre,

- jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 décembre,

- jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 décembre,

- jeudi 30 décembre et vendredi 31 décembre.

Contact

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Robert-Cliche : 418-227-0808

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce : 418-387-6444

Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins : 418-625-3000