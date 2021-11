COVID-19 en Chaudière-Appalaches: 74 nouveaux cas positifs

Le nombre de nouveaux cas positifs à la COVID-19 est de 74 sur le territoire de Chaudière-Appalaches, selon le bilan de la Santé publique régionale publié aujourd'hui.

Trente d'entre eux se trouvent en Beauce.

La MRC de Beauce-Sartigan en dénombre 18 nouveaux, celle de Robert-Cliche atteint 12 et La Nouvelle-Beauce n'en signale qu'un seul.

Les cas actifs ont grimpé de 30 sur le territoire administratif pour atteindre maintenant 483.

Les hospitalisations sont stables à neuf, avec une personne aux soins intensifs (0).

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de :

- 902 nouveaux cas, pour un total de 442 246 personnes infectées;

- Cinq (5) nouveaux décès, pour un total de 11 571 décès;

- 210 hospitalisations, soit une diminution d'une (1) par rapport à la veille avec 20 nouvelles entrées et 21 nouvelles sorties;

- 45 personnes aux soins intensifs, soit une diminution d'une (1) par rapport à la veille avec cinq (5) nouvelles entrées et six (6) nouvelles sorties;

- 32 265 prélèvements réalisés le 23 novembre.

Pour ce qui est de la vaccination,16 513 doses administrées s'ajoutent, soit 16 218 dans les dernières 24 heures et 295 avant le 24 novembre, pour un total de 13 501 953 doses au Québec.

Hors Québec, ce sont 230 593 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 732 546 doses reçues par les Québécois.