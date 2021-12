Opération Nez rouge Beauce-Etchemins : 51 raccompagnements par 13 équipes

Il s’agissait de la deuxième fin de semaine pour les équipes de bénévoles d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins. L’organisation considère que cela s’est relativement bien passé, et ce, malgré qu’ils ont dû déployer « la stratégie de l’éventail » afin d’offrir une couverture maximale du territoire.

En raison du manque d’équipes, et ce, tant dans la grande Beauce qu’aux Etchemins, il a été décidé d’envoyer des bénévoles faire de plus longues distances dans d’autres secteurs. En additionnant vendredi et samedi, un total de treize équipes ont effectué 51 raccompagnements.

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin et sa collaboratrice se sont impliqués à titre de téléphonistes. De plus, les équipes des « Dragons » football ont également participé en tant que téléphonistes et s’assuraient du respect des mesures sanitaires. Le vendredi, des équipes de chez Clyvanor étaient en poste pour la première soirée désignée de la Campagne 2021.

Vendredi prochain, le 10 décembre, ce sera au tour des membres du Comité de loisirs du Cégep Beauce-Appalaches de poursuivre leur bonne habitude annuelle en venant se joindre aux autres équipes de raccompagnateurs.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également les rejoindre à : [email protected] et ils recevront directement le formulaire d’inscription ou encore se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Le service sera encore disponible pour dix autres soirées durant le mois de décembre.

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Robert-Cliche (polyvalente Saint-Georges) : 418-227-0808;

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Maribel Sainte-Marie) : 418-387-6444;

Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac-Etchemin) : 418-625-3000.