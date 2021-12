Myriam Taschereau se fait porte-parole des familles d’accueil en Chaudière-Appalaches

Voir la galerie de photos

Myriam Taschereau, une résidente de Scott, est la toute nouvelle porte-parole de la campagne de recrutement de familles d’accueil, lancée hier par le CISSS de Chaudière-Appalaches lors d'une conférence de presse à Sainte-Marie.

Cette femme célibataire et mère d’un jeune homme de 25 ans, a décidé de s’impliquer dans la communauté en accueillant chez elle des enfants qui ont eu des parcours difficiles et qui ont besoin d’être pris en charge avec bienveillance. « Je sais que ce ne sera pas mes enfants et que ce ne sera pas toujours facile, mais je sais que je peux les aider à avancer petit à petit. Quand on les voit retrouver leur sourire, leur joie de vivre, c’est magique », a souligné Mme Taschereau qui a accordée une entrevue vidéo à EnBeauce.com.

C'est en mai dernier qu'elle a accueilli un premier enfant, une fille de 13 ans, qu'elle a hébergée pour une courte période de temps. Elle s'apprête maintenant à recevoir, jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité, un garçon de 11 ans. « Mon rôle sera de lui fournir tous les outils nécessaires pour lui donner des ailes », a-t-elle dit.

Puisque le nombre de signalements a grimpé depuis la dernière année — 17% en 2021 contre 8% en 2020, la région de la Chaudière-Appalaches est en recherche constante de familles d’accueil, a indiqué Caroline Brown, directrice de la protection de la jeunesse de Chaudière-Appalaches, pour expliquer cette campagne qui se poursuivra pour une période de deux ans.

Il manque au moins 25 familles pour combler immédiatement les besoins d'accueil sur le territoire administratif, qui compte présentement 265 milieux qui prennent en charge un ou plusieurs enfants.

« Les enfants sont notre priorité et nous souhaitons leur offrir un avenir meilleur. Je tiens sincèrement à remercier Mme Taschereau et toutes les familles d’accueil pour leur implication et leur dévouement envers nos adultes de demain », de mentionner Mme Brown.

Pour rejoindre un grand nombre de familles, des autocollants électrostatiques ont été apposés sur les poignées des paniers d’épicerie ainsi que sur les plexiglass aux caisses de six IGA de la région de la Chaudière-Appalaches, dont les trois de Saint-Georges et celui de Sainte-Marie. Mentionnons également la participation du Cinéma Lumière de Sainte-Marie qui a généreusement accepté de diffuser la vidéo promotionnelle à chaque représentation, et ce, jusqu’en juillet 2022.

Les personnes intéressés par la démarche peuvent consulter le site Web du CISSS Chaudière-Appalaches dans la rubrique Devenir famille d'accueil.