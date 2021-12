La Guignolée des médias 2021 amasse plus de 15 000$

La Guignolée des médias beaucerons qui se tenait le 2 décembre a permis d’amasser la somme de 15 883 $ pour Moisson Beauce.

Bien que pour une deuxième fois, la collecte ne s’est pas déroulée dans les rues, les gens ont continué d’être généreux en ligne. Si vous n’avez pas encore eu le temps de donner, vous avez jusqu’au 31 décembre pour faire un don en argent ou en denrées non périssables.

Vous pouvez faire vos dons en denrées directement chez Moisson Beauce ou encore en argent via https://moissonbeauce.qc.ca/campaigns/don-laguignoleedesmedias/.

Il est aussi possible de faire vos dons en denrées non périssables ou en argent via les Amis de la guignolée : Les pharmacies Jean Coutu de Saint-Georges (Place Centre-ville, boulevard Dionne et 90e Rue), Maxi Saint-Georges et Maxi Sainte-Marie.

Rappelons également que plusieurs commerces et entreprises de la région recueillent des denrées non périssables et autres produits essentiels pour redonner aux personnes dans le besoin. La liste des commerces et entreprises participants se retrouve sur https://moissonbeauce.qc.ca/event/la-guignolee-des-medias/.

À propos de La Guignolée des médias

Depuis sa naissance en 2001, La Guignolée des médias a récolté au-delà de 49 millions $ et des milliers de kilos de denrées au bénéfice de plusieurs dizaines d’organismes et de comptoirs d’aide alimentaire d’ici. L’opération est tenue pendant les Fêtes, mais aussi lorsque la situation économique fragile l’exige, comme le démontre la somme de 1,2 million $ récoltée au printemps 2020 lors d’une opération spéciale mise sur pied au début de la pandémie.