La Société Saint-Vincent-de-Paul a 175 ans!

La guignolée 2021 revêt un caractère bien spécial pour la Société Saint-Vincent-de-Paul de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches puisque l'organisme fête son 175 e anniversaire d'existence.

En effet, c’est le 12 novembre 1846 que la première conférence canadienne a été fondée à Québec par le Dr Joseph-Louis Painchaud, lors d’une messe célébrée à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec, rappelle Chantal Godin, directrice générale de l'organisme pour les deux territoires administratifs, au cours d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Et malgré son lien de collaboration depuis toujours avec l'Église catholique et les paroisses, la SSVP est un organisme bien laïc, autonome et indépendant qui chemine depuis tout ce temps dans l'entraide communautaire pour soulager la pauvreté des individus et des familles du territoire.

Ainsi donc, avant même les banques alimentaires et organisations qui existent de nos jours pour améliorer la situation des personnes en détresse, la SSVP a été précurseur dans le domaine.

« La Société Saint-Vincent-de-Paul a encore bien sa place et toujours son rôle à jouer dans notre collectivité actuelle. Ce qui nous distingue est le lien étroit et direct que nous avons avec les personnes aidées » , fait remarquer Mme Godin

En Chaudière-Appalaches (Lévis, Beauce, Thetford Mines), on compte 12 points de services, trois magasins affiliés, 125 bénévoles, pour un total de 12 690 heures de bénévolat, 5 500 personnes aidées ainsi que 189 500$ en aide aux démunies dont 139 000 $ sont pour l’aide alimentaire.

La SSVP est présente à Saint-Georges, notamment en collaboration avec le Comptoir régional de Beauce, et avec une autre conférence qui gère un poste de dépannage alimentaire installé dans la salle communautaire sur la Rive Ouest. À Saint-Joseph-de-Beauce, elle est associée avec le Coin d'entraide.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Chantal Godin, directrice générale de la SSVP Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches.