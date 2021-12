Les propriétaires de restaurant possédant un ventilateur d'extraction commercial savent que cet équipement est vital pour les opérations de restauration. Malheureusement, de nombreux restaurants ne prennent pas les mesures appropriées pour assurer le nettoyage de leur ventilateur d'extraction commercial. Mais un bon nettoyage des ventilateurs diminue les coûts de réparation de l'équipement et en assure le bon fonctionnement et la longévité. Voici comment nettoyer la sortie de ventilation d’une cuisine.

Nettoyez régulièrement votre système de ventilation

Afin de bien entretenir votre ventilateur d'extraction commercial, il est important de le nettoyer régulièrement. Bien que chaque fabricant propose des recommandations différentes, une bonne directive est trimestrielle ou semestrielle.

Ces tâches de nettoyage régulières devraient faire partie des tâches de maintenance préventive des ventilateurs. Cela ne doit pas toujours inclure d'autres tâches d'entretien, mais devrait impliquer l'élimination de la poussière et des débris.

Si vous attendez qu'il y ait un problème dans la cuisine, celui-ci sera plus difficile à atténuer. Un nettoyage régulier a également l'avantage de faciliter les tâches de tous. Sans blocages ni accumulation de graisse, vous constaterez que votre fournisseur de services ou votre personnel peut effectuer ce nettoyage en peu de temps.

Changez le filtre au besoin

Une grande partie de l'entretien d'un ventilateur d'extraction commercial consiste à garder le filtre propre. Comme pour les programmes de nettoyage, cela doit être fait régulièrement. Un filtre propre captera les débris et la poussière et améliorera le fonctionnement du ventilateur. Bien que vous puissiez constater qu'un nettoyage trimestriel des ventilateurs ne nécessite pas toujours un nouveau filtre, il est sage d'en garder un à portée de main.

Vous pouvez effectuer un nettoyage de routine du filtre s'il n'y a pas trop d'accumulation. Cependant, en cas de doute, il vaut mieux ne pas prendre de risque. Un filtre propre aidera votre ventilateur à mieux fonctionner et à assurer le bon fonctionnement de la cuisine.

L’entretien du ventilateur

De nombreux restaurateurs considèrent un ventilateur d'extraction commercial comme un simple ventilateur. Mais avec les ventilateurs commerciaux et industriels, il y a plusieurs composants à vérifier lors d'un projet de nettoyage.

L'entretien et le nettoyage de routine impliquent les pales du ventilateur, les sorties et d'autres composants du ventilateur. En prenant soin de nettoyer et d'inspecter tous ces éléments, le ventilateur fonctionnera correctement. Sans un nettoyage régulier, la graisse et les débris peuvent s'accumuler et obstruer le moteur du ventilateur.

Comment nettoyer la sortie de ventilation d’une cuisine ?

Après avoir fait l’entretien et le nettoyage/dégraissage des composants du système de ventilation de la cuisine, il ne faut pas omettre de bien nettoyer la sortie de ventilation. Ceci est important car la saleté et des débris peuvent s’y incruster, sans oublier qu’il arrive que des oiseaux décident d’y faire leur nid, de même que les guêpes ou les abeilles. Pour s’assurer de bien nettoyer la sortie de ventilation de cuisine, il est recommandé d’utiliser une buse à jet d’air négative. Cela permettra d’éliminer tout débris qui ne devrait pas s’y trouver.