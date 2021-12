La Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse plus de 160 000$

La campagne de financement annuelle de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin a permis d’amasser la somme de 160 200 $ en dons. Les entreprises et la population beauceronne et etcheminoise sont les généreux donateurs.

Les ambassadeurs de cette année étaient : Bastien Lapierre (CEB), Hugo Lehoux (IG) et Kevin Hamel (IG).

« Les ambassadeurs sont bien plus qu’une équipe qui sensibilise la population à la mission de la fondation et qui amasse des dons. Ce sont des gens généreux, qui influencent la fondation grâce à leur expertise professionnelle et leurs qualités personnelles. Plusieurs changements ont été implantés cette année grâce à cette influence et nous en sommes bien fiers. Merci aux trois gars unis pour la Fondation, pour vos judicieux conseils et pour cette belle campagne ! », exprime Chantal Quirion, directrice générale de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.

Une confiance accrue

Plusieurs entreprises de la région offrent un don annuel ou ont une entente de soutien sur plusieurs années. Cette année, d’autres se sont ajoutés aux donateurs afin d’améliorer la qualité de vie des Beaucerons et Etcheminois atteints d’une ou de plusieurs maladies chroniques.