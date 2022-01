Le premier bébé de l'année en Beauce est une fille!

Le tout premier bébé de 2022 à l'hôpital de Saint-Georges est né! Il s'agit d'Élie-Jade Larivière, une petite fille de 9 lb et 5 oz qui a pointé le bout de son nez avec un peu d'avance le 1er janvier à 3 h 12.

Cindy Genesse, la maman, devait avoir une césarienne le 5 janvier, mais le travail a finalement débuté dans la matinée du 31 décembre.

Malheureusement cette dernière a eu des complications, comme lors de ses deux premiers accouchements, et a fait une importante hémorragie. De ce fait, elle a reçu une transfusion sanguine et a passé environ une journée en soins intensifs. Elle a ensuite pu rejoindre son bébé et son conjoint, Carl Larivière.

« Élie-Jade se porte super bien, un gros bébé en santé qui était pressée de se présenter », a confié Cindy lors d'un échange avec EnBeauce.com.

Cindy et Carl sont donc désormais parents de trois petites filles, Élie-Jade, Marie-Lou, qui a trois ans, et Julia qui est âge de 15 mois.