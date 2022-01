Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation des civières de l'urgence à 133%

Le taux d'occupation des civières disponibles à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges atteignait 133% en fin de matinée aujourd'hui.

Selon le site indexsanté.ca, le centre hospitalier compte présentement 28 civières occupées sur les 21 fonctionnelles de l'urgence, ce qui entraîne ce dépassement du taux d'occupation. Par conséquent, le temps d'attente est à un niveau très élevé.

On retrouve aussi huit (8) patients sur civière depuis plus de 24 et deux (2) depuis plus de 48 heures.

L'Hôpital de Thetford Mines occupe le 2e rang du territoire administratif avec 130% (10/13 civières — 5 (+24h)/0 (+48h)), suivi de l'Hôtel-Dieu de Lévis avec 103% (37/38 civières — 10 (+24h)/1 (+48h)) et de l'Hôpital de Montmagny avec un taux d'occupation à 40% (10/4 civières — 0 (+24h)/0 (+48h)). Le tout permet d'établir que le taux d'occupation des urgences en Chaudières-Appalaches s'établit à 106%.

Le site ne précise toutefois pas combien de civières sont occupées par des patients qui auraient contractés la COVID-19.