Une année de nouveautés pour le 9e Cardiothon

Le 9e Cardiothon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin qui se déroulera le 19 février se réinvente cette année alliant virtuel et animation extérieure. De plus, l’évènement change son nom pour devenir le Cardiothon Manac.

Le comité organisateur a choisi comme coprésidence d’honneur Régis Drouin, ancien président de CDID et Denis Mathieu, résident de Beauceville. Leur objectif est de récolter 100 000 $. Rappelons que l’année dernière, l’organisation avait fixé le montant à 70 000 $ et finalement ce sont 118 000 $ qui ont été amassés pour une année record.

D’ailleurs M. Mathieu se sentait interpeller par la cause ayant lui-même subi en mars 2017 un arrêt cardiaque. Tandis que M.Drouin rappelle que « la mission du Pavillon du Cœur est la prévention, la réadaptation et le maintien aux personnes atteintes de maladies chroniques ou à risque de l’être. Ces maladies figurent comme la toute première cause de mortalité dans le monde ; elles sont responsables de 63 % des décès. Le Pavillon du Cœur offre des programmes, des activités et des installations pour aider ces personnes ».

Nouveautés 2022

L’année dernière, le comité avait dû revoir sa formule pour que l’évènement respecte les mesures sanitaires. Encore une fois il en est de même, mais plusieurs nouveautés sont déjà annoncées. Cette fois, les familles pourront également participer, en plus des entreprises qui sont déjà une vingtaine à s’être inscrites. Les participants seront invités tout le long de la journée à partager leur propre défi d’activité physique sur les réseaux sociaux avec le #Cardiothon2022.

De plus, dans les prochaines semaines la fondation dévoilera les animations surprises qui se dérouleront à l’espace Carpe Diem à Saint-Georges et derrière le centre des loisirs de Beauceville. Il y aura entre autres le Groupe Inten6T qui animera une heure d’activité à Saint-Georges.

Plusieurs municipalités se sont alliées en offrant à la disposition de la population les patinoires extérieures et leurs sentiers de marches, de raquette et de ski.

L’aspect des animations extérieures est primordial selon la directrice générale du Pavillon du Cœur : « Coûte que coûte, cette année c’est un évènement qui se réalise. Alors nous autres beau temps, mauvais temps on déploie quand même notre animation. On veut que les gens en profitent. Nous aussi, notre devise c’est de se dire, beau temps, mauvais temps les gens ont des besoins quand même. »

Un nouveau partenariat et une nouvelle image

Afin de marquer ce renouvellement, la Fondation s’associe avec Manac qui est une entreprise d’ici qui devient l’un des principaux partenaires avec Desjardins. Le logo a subi une cure de rajeunissement. Elle souhaite ainsi mettre de l’avant le fait qu’il est facile de bouger, même gratuitement.

Comment y participer ?

Toute personne intéressée à contribuer à l’événement peut le faire en inscrivant une équipe, en devenant partenaire de l’événement ou en faisant un don. Pour connaître les modalités et les coûts, visiter le www.fondation.coeur.ca ou par téléphone au 418 227-1843 poste 207 ou par courriel à [email protected]

Le lancement aura lieu le 19 février sur la page Facebook de la fondation à 8 h.