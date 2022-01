COVID-19 en Chaudière-Appalaches: 12 nouveaux décès dont 4 en Beauce

Le bilan de la Santé publique régionale signale aujourd'hui que, depuis le 14 janvier, 12 décès attribuables à la COVID-19 ont été enregistrés en Chaudière-Appalaches, dont quatre se sont produits en Beauce.

Trois sont survenus dans des CHSLD, soit ceux de Sainte-Marie, de Beauceville et de Sainte-Hénédine, alors que le 4e décès est celui d'une personne habitant le territoire de la MRC Robert-Cliche. Ceci porte le nombre total de morts en Chaudière-Appalaches depuis le début de la pandémie à 440.

Par ailleurs, selon les données de ce matin, le centre hospitalier de Saint-Georges comptait 37 personnes atteintes de la COVID-19, soit 34 dans les unités de soins réguliers et trois (3) en soins intensifs.

Voici quel était le portrait dans les trois autres centres hospitaliers en Chaudière-Appalaches:

· Hôtel-Dieu de Lévis : 37 dans les unités de soins, neuf (9) en soins intensifs, pour un total de 46;

· Hôpital de Thetford Mines : huit (8) dans les unités de soins, trois (3) en soins intensifs, pour un total de 11;

· Hôpital de Montmagny : huit (8) dans les unités de soins, deux (2) en soins intensifs, pour un total de 10;

· Grand total régional : 87 dans les unités de soins, 17 en soins intensifs, pour un total de 104.

Vaccination

Depuis le 10 janvier, 48 371 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 863 184 doses à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 82,8 % de la population de Chaudière-Appalaches.

La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 77,4 %.

Statut du personnel - 17 janvier

Pour le nombre d'employés du réseau de santé régional absents en raison de la COVID, 494 employés ont été retirés du travail, dont 73 demeurent en télétravail.

De ces 494 employés absents en date de ce 17 janvier, 367 sont confirmés positifs à la COVID. Les autres sont en isolement notamment en raison de contacts étroits domiciliaires, dans la communauté ou au travail. Il s'agit une baisse de 96 travailleurs de moins qui sont retirés du travail et 45 de moins qui sont atteints de la COVID par rapport à hier alors qu'entre samedi et dimanche, c'étaient des baisses respectivement de 103 travailleurs de moins qui sont retirés du travail et de 107 de moins qui sont atteints de la COVID.

« On voit donc une tendance à la baisse, au cours des trois quatre derniers jours du nombre de travailleurs retirés du travail et COVID +, mais de façon plus marquée dans les 48 dernières heures. C'est donc une excellente nouvelle, de plus en plus de travailleurs revenant au travail », ont fait remarquer les autorités du CISSS Chaudières-Appalaches.

De même, 125 travailleurs COVID + asymptomatiques ont été ramenés au travail jusqu'à présent, soit17 de plus que le 16 janvier.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 5 400 nouveaux cas, pour un total de 801 153 personnes infectées. Rappelons que le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

- 54 nouveaux décès, pour un total de 12 364 décès.

- 3 381 hospitalisations, soit une augmentation de 81 par rapport à la veille avec 303 nouvelles entrées et 222 nouvelles sorties.

- 286 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de quatre (4) par rapport à la veille avec 41 nouvelles entrées et 37 nouvelles sorties.

- 32 646 prélèvements réalisés le 15 janvier.

Pour ce qui est de la vaccination, 80 519 doses administrées s'ajoutent, soit 75 667 dans les dernières 24 heures et 4 852 avant le 16 janvier, pour un total de 16 482 677 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 260 794 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 16 743 471 doses reçues par les Québécois.