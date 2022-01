Des solutions d'emballages pour l'objectif zéro déchet

Vous avez probablement vécu l'expérience de commander quelque chose en ligne, et lorsque le colis arrive, votre achat est livré dans une boîte plus grande que nécessaire. Une fois que vous l'ouvrez, vous voyez pourquoi : vos articles semblent flotter dans un espace trop grand, entourés de papier bulle, de cacahuètes en mousse ou de papier, et la plupart seront jetés aux poubelles ou au recyclage lorsque permis.

Les entreprises de toutes tailles peuvent bénéficier de l'efficacité du commerce en ligne, mais beaucoup ont recours à la standardisation de leurs emballages, ce qui peut sembler économe à première vue, mais peut créer plus de déchets à long terme. Heureusement, il existe des solutions d’emballage pour atteindre l’objectif Zéro Déchet.

Qu'est-ce qu'un emballage zéro déchet ?

L'emballage zéro déchet décrit un emballage dans lequel chaque partie de l'emballage est réutilisable ou recyclable, ce qui signifie qu'aucun déchet n'est généré. Cela pourrait signifier que l'emballage est destiné à être utilisé à d'autres fins par le consommateur, comme un contenant comestible, du papier incrusté de graines d’arbres ou de fleurs pouvant être semées, ou des emballages qui peuvent être retournés à des points de dépôt pour être réutilisés.

Pourquoi opter pour des emballages zéro déchet ?

À mesure que la population mondiale augmente, les déchets que nous contribuons tous à produire augmentent également. Il y a environ 6,9 milliards de tonnes de déchets plastiques sur la planète. De plus en plus d’entreprises, de dirigeants et de consommateurs ne veulent pas voir ce nombre continuer à augmenter. Il est donc crucial de trouver des solutions plus durables. Et ce n'est pas que le plastique qui pollue. Partout dans le monde, les décharges continuent de se remplir de toutes sortes de matériaux, et même les articles dits biodégradables peuvent prendre des décennies ou plus à se décomposer.

Des solutions d’emballage pour atteindre le zéro déchet

Tel que mentionné ci-haut, il existe des solutions pour atteindre l’objectif zéro déchet. La première devrait être d’adapter le format des boites servant à l’expédition au produit qu’elles contiennent, et les articles seraient idéalement protégés, au besoin, par une matière entièrement recyclable ou compostable.

De plus, un effort devrait être fait de la part des entreprises pour que leur matériel d’emballage soit réutilisable de manière originale. Pensons entre autres aux emballages incrustés de semences que l’on peut mettre en terre pour aider à verdir la planète.

Ces efforts pour atteindre le zéro déchet devraient également être déployés au niveau de l’étiquetage des produits de consommation. En effet, il existe des alternatives aux étiquettes plastifiées qui contribuent à la présence de plastique dans nos océans et cours d’eau. Les petites et grandes entreprises peuvent opter pour des étiquettes faites de matières recyclables, ou tout simplement choisir d’imprimer les informations que l’étiquette contiendrait, directement sur le produit.

Bien que les gouvernements, dont celui du Canada, aient mis en place des mesures pour diminuer la quantité de déchets émis chaque année, il reste encore des efforts à faire, particulièrement maintenant que le commerce en ligne est si populaire.