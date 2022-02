Les centres de justice de proximité abordés au déjeuner-conférence de l'AQDA

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches présentera son prochain déjeuner-conférence le mardi 22 février à compter de 8 h.

Le conférencier invité est Maître Jacob Morin, avocat. Le thème de sa conférence sera sur les centres de justice de proximité. Il donnera des renseignements sur les services offerts par son organisme et répondra aux questions des participants.

« Qui d’entre nous connaît ces organismes? », de dire Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. « Pourtant, le Centre de justice de proximité Québec/Chaudière-Appalaches offre des services gratuits et confidentiels d’information juridique à tous les citoyens, quels que soient leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré. »

Le déjeuner sera servi à partir de 8 h et la conférence aura lieu entre 9 h et 10 h 30. Notons que chaque participant assume les frais de son déjeuner et doit confirmer sa présence à l'avance.