Un Frigo-don installé au Cégep Beauce-Appalaches

Un nouveau frigo communautaire vient d'être installé au campus de Saint-Georges du Cégep de Beauce-Appalaches.

Il est le quatrième dans la ville grâce au GRAP Beauce-Sartigan qui a lancé les Frigo-dons.

L’objectif premier de ce dernier est d’éviter le gaspillage alimentaire en invitant les gens à y laisser leurs surplus de nourriture. Il pourra profiter essentiellement à la communauté étudiante. Pour y accéder, vous pouvez entrer par la porte-numéro 4 et il sera à votre droite.

Rappelons qu’actuellement on en retrouve un à la pharmacie Brunet sur le boulevard Dionne, à l’Accueil inconditionnel du Bercail et au Presbytère de l’Église de Saint-Georges ouest.

Pour contribuer, assurez-vous de mettre les aliments dans un contenant propre et conçu pour l’alimentation, identifiez le plat que vous avez préparé (nom et ingrédients principaux), inscrives la date qu’il a été cuisiné et vous pourrez le déposer dans l’un des frigos par la suite.

Si vous êtes une personne dans le besoin, prenez ce dont vous avez besoin et laissez-en pour les autres qui ont faim. S’il est malheureusement vide, il y a régulièrement des commerçants, des organismes et citoyens qui viennent y déposer de la nourriture.