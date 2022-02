Comment empêcher les vermines de s'infiltrer chez soi ?

Envahissantes et nuisibles, les vermines sont les ennemies de tous les foyers. S’en débarrasser, c’est bien, mais les empêcher définitivement de s’infiltrer chez soi, c’est mieux. Pour un résultat efficace, il faut choisir la solution adéquate en fonction de la vermine ciblée. Découvrez tous nos conseils.

Solutions contre les insectes rampants et les rongeurs

Dans la famille des insectes rampants, il y a : les fourmis, les punaises, les cloportes, les acariens de la farine, les blattes et les poissons d’argents. Ces petites bêtes sont, le plus souvent, attirées par les endroits humides et mal entretenus.

La première solution pour éviter l’envahissement est donc d’avoir une hygiène et une propreté stricte dans la maison. Il faut aussi assurer l’étanchéité des fenêtres et des portes pour bannir le risque d’infiltration. Aussi, des travaux de réparation s’imposent. Il est primordial de reboucher les trous et les fissures par lesquels ils peuvent rentrer.

Pour les rongeurs, vous pouvez contacter des professionnels pour installer le meilleur isolant contre les rongeurs. Ces isolants spécifiques aident à prévenir leur intrusion.

Solution contre les insectes volants

Il existe plusieurs sortes d’insectes volants, notamment les diptères (mouches méditerranéennes, moustiques tigres…), les hyménoptères (les abeilles, bourdons, frelons…) et les orthoptères (criquets, grillons…). D’autre part, on retrouve les blattodea (termites, blattes…) et les coléoptères (coccinelles, titan, doryphore…).

Cette liste non-exhaustive vous donne une petite idée du nombre d’insectes susceptibles d’infecter votre domicile. Pour les éviter, nous vous conseillons de poser une grille à petites mailles au niveau de vos fenêtres. Ces insectes volants s’introduisent lorsque vous ouvrez vos volets.

Avec cette grille, vous gardez votre intérieur bien aéré tout en diminuant les risques d’invasion. Autres solutions, vous pouvez placer un peu partout des produits englués ou sucrés. Ils sont très efficaces pour les piéger. Des aliments naturels comme le citron, le basilic ou le vinaigre de cidre peuvent aussi les faire fuir.

Solution contre les insectes xylophages

Termites, charançon du bois, vrillette du bois, sirex, capricorne des maisons, les insectes dits xylophages sont attirés par les endroits secs ou humides. Ils sont communément appelés « les insectes du bois », car ils se nourrissent essentiellement de bois. De ce fait, ils font des ravages sur vos meubles et vos constructions en bois.

La meilleure solution est de traiter les bois utilisés. Ce traitement préventif est à base de xylophène. Il est à utiliser en imprégnation ou en superficie. Pour les bois déjà infectés, il faut les bûcher, c’est-à-dire enlever les parties abîmées et passer ensuite au traitement.

Cette prévention s’applique aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur, notamment sur les éléments de la toiture, sur les poutres, dans le grenier, sur le parquet et sur tous les meubles en bois.