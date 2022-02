COVID-19 : quatre hospitalisations de moins en Chaudière-Appalaches

Le bilan de la santé publique régionale présente une diminution de quatre hospitalisations en Chaudière-Appalaches au cours des dernières 24 heures.

Ainsi, voici quel était le portrait ce matin dans les quatre centres hospitaliers du territoire administratif:

- Hôpital de Saint-Georges: huit personnes dans les unités de soins réguliers (+1) et une en soins intensifs (0), pour un total de neuf.

- Hôtel-Dieu de Lévis : 12 dans les unités de soins (-4) et une en soins intensifs (0), pour un total de 13.

- Hôpital de Thetford Mines : six dans les unités de soins (0) et aucune en soins intensifs (0), pour un total de six.

- Hôpital de Montmagny : sept dans les unités de soins (-1), une en soins intensifs (0), pour un total de huit.

· Grand total pour les quatre hôpitaux : 33 dans les unités de soins (-4), trois en soins intensifs (0), pour un total de 36.

Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est toujours à 527.

Statut du personnel — 25 février

Pour le nombre d'employés absents en raison de la COVID, nous en sommes, en date de ce matin du 25 février 2022, à 214 employés retirés du travail dont 67 demeurent en télétravail. Sur ces 214 employés absents en date de ce 25 février 2022, 162 sont confirmés positifs à la COVID. Les autres sont en isolement, notamment en raison de con36tacts étroits domiciliaires, dans la communauté ou au travail.

Depuis le début de cette cinquième vague et depuis quelques jours, nous sommes en bas de 250 employés absents en raison de la COVID, signe que la situation continuer à s'améliorer aussi sur ce plan.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 1 542 nouveaux cas, pour un total de 918 821 personnes infectées ;

- 24 nouveaux décès, pour un total de 13 955 décès ;

- 1 532 hospitalisations, soit une diminution de 72 par rapport à la veille ;

- 105 personnes aux soins intensifs, soit une hausse de 9 par rapport à la veille ;

- 95 132 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 74 135 positifs : 381 déclarés pour la journée d'hier, dont 287 positifs.