Un déjeuner-conférence pour éviter les fraudes et l'hameçonnage

Le prochain déjeuner-conférence présenté par l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches aura lieu le mardi 22 mars, à compter de 8 h, et portera sur la « Fraude et l'hameçonnage ».

Cette activité se tiendra au restaurant Le Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Le conférencier invité est Mario Thiboutot, sergent coordonnateur à la Sûreté du Québec.

« Qui d’entre nous n’a pas entendu parler de fraude et d’hameçonnage? », de dire Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDR Beauce-Etchemins-Appalaches. « Mais saviez-vous que les personnes âgées sont les cibles préférées de ces fraudeurs et, surtout, que ces fraudeurs raffinent toujours leurs méthodes afin d’arriver à leurs fins? »

Dans le but de limiter ces problèmes, le conférencier renseignera les participants sur les nouvelles techniques de fraude et d’hameçonnage utilisées par les malfaiteurs, spécialement celles visant les personnes âgées.

Le déjeuner sera servi à compter de 8 he et la conférence aura lieu entre 9 h et 10 h 30. Notons que chaque participant assume les frais de son déjeuner et se doit de confirmer sa présence à l'avance, auprès de l'AQDA.