Chaudière-Appalaches: nouveau projet s’attaquant à l’âgisme envers les femmes

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) vient d'annoncer le lancement de son nouveau projet STOP à l’âgisme envers les femmes.

Le tout est financé par le ministère Femmes et Égalité des genres Canada, plus précisément par le Fonds de réponse et de relance féministes, qui appuie des projets proposant des changements systémiques pour l’amélioration des conditions de vie des femmes.

Ce nouveau projet a pour objectif de s’attaquer aux causes structurelles de l’isolement et de la mise à l’écart des femmes aînées en Chaudière-Appalaches que la pandémie a mis en lumière.

Dans le cadre de celui-ci, le RGFCA réalisera une recherche-action en collaboration avec un collectif de chercheuses afin de proposer des leviers de transformation sociale aux élu.e.s de la région sur trois grands axes:

— Favoriser la participation des femmes aînées à la vie démocratique, sociale et politique.

— Favoriser leur accès aux ressources-clés.

— Favoriser la création d’un environnement sécuritaire pour toutes.

Pour rendre possible cette recherche-action, le RGFCA compte sur la participation des femmes aînées de la région, notamment par le biais de ses 23 groupes de femmes membres.

« Ce qui est important dans ce projet, c’est qu’il a pour but de s’attaquer aux structures âgistes de la société et non d’amener les femmes elles-mêmes à effectuer des changements dans leur mode de vie. L’idée c’est que le changement dans les structures améliore les conditions de vie des femmes aînées sans mettre la responsabilité sur leurs épaules pour effectuer ces changements », a expliqué la directrice générale de l'organisme, Karine Drolet.

Rappelons que le RGFCA est une organisation régionale qui travaille à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des femmes.