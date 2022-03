Le Défi ski Leucan rapporte plus de 110 000 $ pour la cause

Le 3e Défi ski Leucan, qui était de retour à la station récréotouristique du Mont Adstock ce samedi 19 mars, a permis d'amasser 113 513$ afin de venir en aide aux enfants atteints de cancer et leur famille.

Après deux éditions modifiées en raison des consignes sanitaires, les plus de 135 participants à cette édition se sont mobilisés en grand nombre pour la cause. Durant la journée, ils ont pu vivre pour la première fois en présentiel le Défi ski Leucan, où animation, musique et ambiance festive étaient au rendez-vous.

« Grâce à l’implication de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région. Les dons amassés nous permettent également d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % à plus de 82 % en vingt ans. Leucan a également mis sur pied un fonds des séquelles pour répondre à cette réalité que peuvent vivre les enfants atteints de cancer », d'affirmer Nathalie Matte, directrice, dons majeurs et partenariats, Est du Québec et directrice des dons planifiés à Leucan.

Notons que depuis la première édition en 2020 dans la région, une somme totalisant plus de 200 000$ a été récoltée. Les dons amassés lors du Défi ski Leucan sont essentiels puisqu’ils permettent de financer les services de Leucan, dont la recherche clinique.