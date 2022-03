Lutte contre la violence conjugale: implantantion des bracelets antirapprochements

Bien que l’on peut croire que le cancer du sein est plutôt rare chez les jeunes femmes, il est faux de penser cela. En effet, au Québec, il est celui qui est le plus diagnostiqué chez les 30 à 49 ans. Malheureusement, on retrouve peu de sensibilisation faite auprès d’elles. C’est pourquoi, que la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation destinée à cette tranche d’âge. Elle est nommée, C’est pas juste un cancer de matante. En plus de vouloir conscientiser les jeunes femmes, le but est aussi de le faire avec les médecins de famille. La campagne se termine le 24 avril.