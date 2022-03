Un nouveau directeur général au CEPS Beauce-Etchemins

Félix Nunez remplace le directeur général du Centre d’écoute téléphonique et de prévention du suicide Beauce-Etchemin (CEPS), Alain qui après huit ans a annoncé sa retraite. M.Nunez prendra place officiellement le 1er avril.

En 2014, M.Goulet voulait développer les services d’accompagnement pour endeuillés de l’organisme. Ainsi, le Centre du deuil Beauce-Etchemins a été créé en 2016. Aujourd’hui il est ouvert à toute la population, et ce, pour tous les types de deuils.

Dans le même ordre d’idée, une ligne d’écoute téléphonique a été mise en place. Il s’agit d’une collaboration interrégionale avec les autres centres d’écoute de Chaudière-Appalaches et du Saguenay Lac-Saint-Jean. Le service est offert 24/7.

Alain Goulet a développé plusieurs conférences en lien avec des enjeux de relation d’aide, de développement personnel et de prévention du suicide. Malgré sa retraite, il n’arrêtera pas cette activité pour l’organisme.

Le nouveau directeur

Félix Nunez a une très bonne expérience en gestion au niveau municipal et au privé. Il possède également une entreprise, TAF Management, située à Saint-Georges. Elle se spécialise en gestion, en LEAN Six Sigma et en formation. Il occupe actuellement le rôle de directeur général de la municipalité de Saint-Victor.

« C’est avec un immense plaisir et honneur que je me joins à l’équipe du CEPS. Je compte positionner notre organisation dans notre territoire soit la Beauce et Les Etchemins. Le CEPS a une offre de service qui gagne à être connue et particulièrement suite à la période d’isolement qu’on vient de traverser », indique Félix Nunez.