3 Conseils avant de partir à la montagne

L’hiver a pris sa place et vous aimeriez en profiter pour vous initier au ski? Voici la liste des équipements que vous devrez emporter avec vous avant de vous lancer sur les pistes.

Des vêtements chauds

Pour que vous puissiez pratiquer cette belle activité de façon confortable, vous devez être équipée d’une tenue chaude et efficace. En utilisant un manteau d’hiver pour femme ou pour homme, vous allez être en mesure de supporter le froid et l’humidité pendant toute la journée. En dessous de votre manteau, privilégiez des chandails longs et chauds.

Pour le bas, optez pour un pantalon de neige, car son épaisseur vous permettra de combattre le froid, mais aussi d’amortir vos chutes. N’oubliez pas le trio classique : tuque, écharpe et gants pour compléter votre tenue. Notez que pour votre sécurité, un casque et des genouillères sont également recommandés.

Le bon matériel de ski

Il est évident que pour aller skier, vous allez avoir besoin d’une bonne paire de skis. Bien que les stations de ski offrent un service de location sur place, si vous souhaitez vous lancer dans cette activité de façon récurrente, acheter votre propre matériel pourrait être plus pratique pour vous.

Pour bien choisir vos skis, il est important de vous fier à votre niveau, mais aussi au style de pratique, vous voulez essayer que ce soit du ski sur piste, du ski de performance ou encore du ski de randonnée. Contrairement à ce que l’on peut croire, les skis ne se choisissent pas forcément en fonction de la technique du sport, mais bien en fonction de votre gabarit.

Notez qu’en plus de votre paire de skis, vous pourrez apporter vos raquettes et votre snowboard pour varier les plaisirs.

Les chaussures

Pour que vous puissiez être 100 % à l’aise sur vos skis, il est essentiel que vous ayez la bonne paire de chaussures à vos pieds. Pour faire le bon choix, vous devez choisir des chaussures de ski adaptées à votre morphologie. La taille ne se mesure pas de la même manière que pour les chaussures de ville puisque celle-ci se fait en mondopoint.

Pour connaître votre pointure, il suffit de mesurer la longueur de vos pieds en centimètre. La rigidité est également un facteur important en termes de choix de chaussure, car elle représente la capacité qu’ont les bottes à se plier vers l’avant. Plus vos bottes seront souples et plus vous serez confortables. Généralement, pour les débutants, on conseille de choisir un modèle de rigidité assez bas.

Finalement, choisissez l’équipement de ski en fonction de votre niveau et de votre morphologie et optez pour des vêtements chauds qui vous aideront à combattre le froid.