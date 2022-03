Les bracelets antirapprochement doivent faire leurs preuves

Le Groupe Espérance et Cancer Beauce-Etchemins a mis en ligne sa programmation pour le printemps 2022 et on y retrouve de nombreuses et diverses activités. Des groupes d'entraide pour les personnes atteintes de cancer sont offert une fois par mois. Les dates et les horaires dépendent du secteur. D'autres groupes de soutiens s'adressent aux hommes uniquement, aux proches aidant ou aux personnes endeuillées. Les détails et les inscriptions sont disponibles directement auprès de l'organisme.