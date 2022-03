Pour plusieurs, un rendez-vous chez le dentiste est source d'anxiété. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ressentent cela, comme les mauvaises expériences passées, par exemple.

La réalité est qu'une visite chez le dentiste peut vous épargner beaucoup de douleur, de souffrance et de dépenses dans le futur. Voici quelle est l’importance des soins dentaires préventifs.

Pour que le dentiste surveille l’état de vos dents et gencives

Les gens pensent souvent que se brosser les dents et passer la soie dentaire quotidiennement est suffisant pour donner à leurs dents l'éclat qu'ils désirent. Malheureusement, c'est loin d'être la vérité. Autant le brossage est une étape essentielle de l'hygiène bucco-dentaire, autant chacun doit consulter un dentiste qui peut effectuer un examen approfondi et identifier toute condition en développement.

Pour vous faire économiser de l’argent à long terme

La logique derrière la raison pour laquelle la plupart des gens évitent les visites chez le dentiste est qu'ils veulent économiser de l'argent. Certes, les rendez-vous dentaires peuvent être coûteux. Cependant, ils ne sont pas aussi coûteux qu'ils le seraient si le patient développait une maladie qui aurait autrement pu être évitée.

Pour recevoir des conseils sur les meilleures pratiques d’hygiène bucco-dentaire

Parce qu’il existe des centaines de produits d’hygiène dentaire, allant des brosses à dents au dentifrice qui contiennent des ingrédients spécifiques, et des produits qui promettent des résultats quasi miraculeux, il peut être difficile de savoir quoi choisir. Une visite chez votre dentiste pour y recevoir des soins préventifs vous permettra de recevoir les meilleurs conseils basés sur la science. De plus, votre dentiste peut vous communiquer des informations supplémentaires telles que la bonne technique pour se nettoyer les dents et la bouche, et un régime alimentaire approprié à suivre.

Pour améliorer son estime de soi

Les problèmes de santé bucco-dentaire tels que la mauvaise haleine, des dents croches et le brunissement des dents peuvent affecter l’estime de soi et la vie sociale d'une personne. Les personnes atteintes de ces conditions souffrent souvent d'une faible estime de soi qui pourrait conduire à la dépression. Parfois, tout ce qu'il faut pour résoudre ce problème est une visite chez le dentiste. En un rien de temps, le patient dira adieu aux problèmes d'image corporelle qui découlent de problèmes de santé bucco-dentaire.

Pour identifier des maladies graves

Une mauvaise santé bucco-dentaire peut entraîner des maladies graves, et même mortelles, telles que des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Les examens dentaires préventifs peuvent aider à identifier des conditions telles que le cancer de la bouche, qui peut être traité s'il est détecté tôt.

Soins dentaires préventifs à la maison

Entre les visites chez votre dentiste, il est important de suivre votre routine de soins bucco-dentaires à la maison pour garder vos dents et vos gencives en bon état. Pour ce faire, vous devriez :

Brosser vos dents pendant deux minutes deux fois par jour, de préférence avec un dentifrice au fluor, le matin et juste avant le coucher.

Utiliser de la soie dentaire tous les jours pour éliminer les particules de nourriture coincées entre vos dents là où votre brosse à dents ne peut pas atteindre.

Il est également important de limiter les boissons et les collations sucrées ou acides et de maintenir une alimentation saine, comprenant beaucoup de fruits et de légumes riches en vitamine C. En effet, ceux-ci peuvent aider à prévenir l'inflammation des gencives.