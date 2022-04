COVID-19 : trois décès supplémentaires en Chaudière-Appalaches

Les Québécois âgés de 60 ans et plus peuvent commencer ce lundi à prendre rendez−vous pour une quatrième dose d’un vaccin contre la COVID−19. Cette dose est également offerte aux personnes immunodéprimées ou dialysées et âgées de 12 ans et plus au moment de la prise de rendez−vous, de même qu’aux personnes qui résident dans un CHSLD ou une résidence privée pour aînés.