COVID-19: les 60 ans et plus ont maintenant accès à la 4e dose vaccinale

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, a procédé cet après-midi à sa traditionnelle remise de médailles de l’Assemblée nationale du Québec, qui vise à souligner l’apport inestimable de citoyens de sa circonscription. « La médaille honorifique de l’Assemblée nationale est la plus haute distinction qu’il m’est permis de remettre comme député. J’ai choisi ses six personnes pour leur dévouement, leur passion et leur attachement à notre région. Que ce soit dans le bénévolat, le service public ou le monde des affaires, ils enrichissent tous notre collectivité », a souligné Samuel Poulin.