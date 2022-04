COVID-19 : deux décès de plus en Beauce

La campagne de dons pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, qui se tient dans l’ancienne caserne de l’hôtel de ville de Saint-Georges, se terminera ce jeudi à 17 h. La collecte, qui a débuté le 4 avril, a permis de recueillir de nombreux sacs et de boîtes remplis de vêtements, de produits de soins corporels et de denrées non périssables.