Prix du patrimoine: un événement important pour la MRC des Etchemins

C'est à Saint-Prosper hier soir que se tenait l'événement de reconnaissance pour ceux et celles qui, par leurs interventions, préservent et mettent en valeur le patrimoine de la MRC des Etchemins.

Les récipiendaires locaux de l’initiative régionale de la 9e édition des Prix du patrimoine ont alors été dévoilés sous les yeux des représentants de la douzaine de projets déposés, des élus de la MRC ainsi que des invités du milieu culturel des Etchemins. Il y a quatre catégories distinctives qui ont été honorées.

Dans la catégorie « Conservation et préservation »

Lauréat : Histoire et Patrimoine de Sainte-Aurélie

Le prix fut remis à Histoire et Patrimoine de Sainte-Aurélie pour avoir effectué des travaux de rénovation et de restauration sur le Vieux Moulin de Metgermette-Nord, en respectant et en conservant sa valeur patrimoniale. Il s’agit du plus vieux bâtiment de la MRC des Etchemins encore debout (construit en 1873-1874).

Dans la catégorie « Préservation et mise en valeur du paysage »

Lauréat : Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse

Le prix fut remporté par la Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse pour la réalisation d’une aire de repos rejoignant trois objectifs :

- l’interprétation de l’énergie éolienne,

- offrir un endroit de repos avec un panorama de choix aux quadistes et motoneigistes lors de leur passage,

- profiter de la vue imprenable au parc Régional du Massif du Sud et sur le parc éolien.

Dans la catégorie « Interprétation et diffusion »

Lauréat : Histoire et Patrimoine de Sainte-Aurélie

Le prix fut encore décerné à Histoire et Patrimoine de Sainte-Aurélie pour avoir réaménagé le deuxième étage du Vieux Moulin de Metgermette-Nord, reproduisant le loyer de la famille du meunier Jean Giguère, occupé de 1899 à 1904. L’organisme a donc par le fait même contribué à mise en valeur de ce site historique qui diffusera cette nouvelle exposition aux citoyens et visiteurs des Etchemins.

Dans la catégorie « Porteurs de tradition »

Lauréat : Jean-Roch Morin

Le prix fut attribué à Jean-Roch Morin, qui a contribué à diffuser la tradition et partager ses connaissances acéricoles traditionnelles et modernes, lors d’une journée avec des immigrants des Etchemins. Il a également participé à des expositions dans le cadre des Journées de la Culture, toujours en lien avec le patrimoine acéricole et forestier régional.

Pour finir, notons que l’objectif premier des Prix du patrimoine est de reconnaître et de promouvoir les réalisations et les actions en conservation et mise en valeur du patrimoine de nos milieux auprès du public et des autorités municipales. Les prix sont ouverts à tous et dédiés à toute pratique patrimoniale.