COVID-19 : une baisse des hospitalisations à Saint-Georges

Dans les 24 dernières heures, les hospitalisations en Beauce ont diminué. Par contre, dans Chaudière-Appalaches, trois personnes sont décédées à la suite de la COVID-19.

Une des personnes décédées résidait à la résidence privée pour aînés (RPA) Résidence des Aînés à Montmagny et deux personnes dans la MRC de Montmagny.

Par ailleurs, voici quel était le portrait ce matin dans les quatre centres hospitaliers de Chaudière-Appalaches concernant les hospitalisations liées à la COVID-19:

- Hôpital de Saint-Georges : 16 dans les unités de soins (-6), une (1) en soins intensifs, pour un total de 17.

- Hôtel-Dieu de Lévis : 44 dans les unités de soins (0) et trois (3) en soins intensifs (-1), pour un total de 47.

- Hôpital de Thetford Mines : 11 dans les unités de soins (-3) et deux (2) en soins intensifs (0), pour un total de 13.

- Hôpital de Montmagny : 10 dans les unités de soins (-1), une (1) en soins intensifs (0) pour un total de 11.

· Grand total pour les quatre hôpitaux : 81 dans les unités de soins, sept (7) en soins intensifs, pour un total de 88.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 2 909 nouveaux cas, pour un total de 1 026 345 personnes infectées. Rappelons que le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires;

- 38 nouveaux décès, pour un total de 14 778 décès ;

- 10 932 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID (retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc.) ;

- 2 405 hospitalisations, soit une augmentation de 24 par rapport à la veille avec 243 nouvelles entrées et 219 nouvelles sorties ;

- 88 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 13 par rapport à la veille avec sept nouvelles entrées et 20 nouvelles sorties ;

- 21 532 prélèvements réalisés le 19 avril ;

- 189 077 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 154 127 positifs : 1 008 déclarés pour la journée d'hier, dont 817 positifs.

Un total 43 832 doses du vaccin ont été administrées s'ajoutent, soit 43 070 dans les dernières 24 heures et 762 avant le 20 avril, pour un total de 19 215 824 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 320 614 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 19 536 438 doses reçues par les Québécois.

Le bénévolat au CISSS de Chaudière-Appalaches

Il est possible de réaliser de multiples activités de bénévolat dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la région de Chaudière-Appalaches.

« Alors que plus 600 bénévoles se dévouent tout au long de l’année dans différentes sphères d’activités et dans plusieurs installations de notre CISSS comme les hôpitaux et les CHSLD, je veux les remercier d’être des personnes de cœur qui sont bienveillantes, humaines et dévouées. Leur apport est inestimable », souligne le président-directeur général par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard.

Les bénévoles peuvent s’impliquer en fonction de leurs intérêts, leurs compétences, leurs disponibilités et le secteur dans lequel ils désirent œuvrer. Ils peuvent soutenir les usagers, les résidents, leur famille et le personnel en prenant part à différentes activités sociales, récréatives ou administratives. Nous recherchons des personnes de tous âges.

Pour plus d’information et pour devenir bénévole, visitez le www.benevolatensante.ca ou composez le 1 833 830-7500 ou écrivez à l’adresse : [email protected] .